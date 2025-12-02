Минздрав Кубы подтвердил смерть 33 человек из-за заражения вирусами от комаров

По данным ведомства, наиболее широко в стране циркулируют лихорадки денге и чикунгунья

ГАВАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о смерти 33 человек вследствие заражения арбовирусами, которые передаются через укусы комаров.

Как написала официальная газета Granma со ссылкой на Минздрав Кубы, в стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, наиболее широко там циркулируют вирусные лихорадки денге и чикунгунья. По словам заместителя министра здравоохранения республики Карильды Пеньи Гарсии, которые также приводит Granma, 12 человек умерли после заражения денге (семеро из них младше 18 лет) и 21 человек - в результате заражения чикунгуньей (14 из них - дети).

Несмотря на то, что в целом по стране наблюдается снижение уровня заболеваемости, в некоторых районах, напротив, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, отметила Пенья Гарсия. По ее словам, на минувшей неделе на Кубе было зарегистрировано 5 717 новых случаев лихорадки чикунгунья. Общее число случаев по состоянию на воскресенье составляет 38 938, из них 1 260 подтверждены ПЦР-тестом. Никакого специфического лечения в период болезни, которая сопровождается высокой температурой, воспалением и болью в суставах, а также может приводить к осложнениям, не существует. Денге циркулирует во всех провинциях страны, отметила замглавы Минздрава.

В середине ноября президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что медицинские власти республики работают над разрешением сложной эпидемиологической ситуации в стране, применяя практики, аналогичные тем, которые использовались во времена пандемии COVID-19. Он отметил, что кубинские ученые и эксперты из разных областей знаний анализируют ситуацию, чтобы предлагать срочные решения.

В середине октября СМИ Кубы со ссылкой на Минздрав сообщили о сложной эпидемиологической ситуации в стране в связи со значительным ростом числа случаев заражения лихорадками денге, чикунгунья и другими инфекциями, разносимыми комарами. Местные власти заверили, что национальная система здравоохранения располагает достаточным опытом и возможностями для противостояния такой эпидемиологической ситуации. Эксперты сообщили, что пик заражения этими инфекциями обычно приходится на Кубе с ее влажным тропическим климатом на май - июнь и сентябрь - октябрь, то есть на периоды сезона дождей, когда активность комаров-переносчиков возрастает.