В ГД внесут законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг

Под травлей подразумевают повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме, говорится в документе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Документ, который будет внесен в Госдуму 2 декабря, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации. Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

За подобное правонарушение предусматриваются штрафы: для граждан - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

"Статистика говорит сама за себя - с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу - 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%", - отметил в беседе с ТАСС Слуцкий.

По его словам, текущая ситуация приводит к тому, что дети подвергаются постоянному психологическому давлению как в образовательных учреждениях, так и в интернете. "Обидчики, словно звери, сбиваясь в стаи и чувствуя свою полную безнаказанность, издеваются над сверстниками, критикуют внешность, хобби, точку зрения. Нередко причиной злых насмешек становится контент, который в сети публикуют родители потерпевших", - добавил парламентарий.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения создадут действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях и будут способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.