МЧС продолжает выявлять в ТРЦ неисправные системы защиты от пожаров

Специалисты также осматривают учреждения культуры и другие общественные места

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неисправность систем противопожарной защиты остается основным нарушением безопасности на объектах культуры и досуга, включая торгово-развлекательные центры, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На учете органов государственного пожарного надзора более 706 тыс. объектов торговли и порядка 172 тыс. объектов культурно-досугового назначения. В ходе проводимых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятиях выявляются нарушения требований пожарной безопасности. Их большая часть связана с отсутствием или неисправностью систем противопожарной защиты объекта и обеспечением безопасности эвакуации людей", - сказали в МЧС.

По статистике, которую ведет министерство, с начала 2025 года на объектах культуры и досуга произошло 340 пожаров. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На объектах торговли зафиксировано 2 тыс. пожаров, что меньше на 3,5% по сравнению с2024 годом.

В России торгово-развлекательные центры в большинстве относятся к категориям высокого и значительного пожарного риска. Плановые проверки пожарной безопасности в них проводятся раз в 2 и 3 года соответственно. Также инспектор МЧС может провести профилактический визит, который может привести к внеплановой проверке. "Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся исключительно в целях предупреждения нарушений обязательных требований, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, и после обязательного согласования с органами прокуратуры", - добавили в МЧС.

Ранее депутаты Госдумы РФ требовали от главы МЧС России провести масштабную внеплановую проверку кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Поводом для этого стала попытка поджога в кинотеатре столичного ТРЦ "Авиапарк". Тогда, по сведениям депутатов, не сработали автоматические системы пожаротушения и оповещения, а работники кинотеатра не проводили эвакуацию.

"Для организации масштабных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на указанных категориях объектов требуется поручение президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации или органов прокуратуры", - отметили в МЧС.