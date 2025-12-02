В МВД назвали наиболее популярные схемы мошенничества с ОСАГО

В их число вошли инсценировка угона авто и подставные аварии

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инсценировка угона автомобиля или автопроисшествия является одной из наиболее распространенных мошеннических схем с полисом ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Довольно привлекательным видом обмана становится подставной угон. Таким образом мошенники получают право на страховые выплаты. Фиктивный угон удобен для мошенников, так как очень сложно доказать обратное. Автомобиль, как правило, быстро разбирают на запчасти", - сказали в пресс-центре.

Кроме угона, мошенники могут устроить ДТП с повреждениями или без них, добавили в министерстве. "Часто такие ДТП сопровождаются и подделкой обстоятельств: от действий водителя до лжесвидетельствования", - подчеркнули в МВД.