На главной новогодней елке Хабаровского края зажгли огни

Праздничную ель высотой 18 м установили на площади имени Ленина

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Хабаровский край стал одним из первых регионов в стране, где зажглись огни на главной новогодней елке, сообщили в региональном правительстве. 18-метровая праздничная ель украсила новогодний городок на площади имени Ленина в Хабаровске.

"Новогоднее настроение начинается с Хабаровского края. Несмотря на то, что только пришел декабрь, уже можно почувствовать <...> атмосферу зимнего праздника", - отметили в министерстве культуры края.

Праздничную церемонию и обратный отсчет до зажигания огоньков на елке сопроводили выступлением студии народного творчества "Елань" и хороводами.

"Настроение прекрасное - в ожидании чуда, возможности провести время с родными. Хорошо, что елка раньше зажглась, чем в прошлые годы. Люди едут на работу, огни горят, настроение улучшается, цвет огней теплый, переносит в атмосферу детства. Мы тоже через пару дней дома елку поставим, обязательно живую, чтобы пахло хвоей. Дети уже готовятся встретить главный зимний праздник - пишут письма. Письма нужно писать обязательно, Дед Мороз проверит послания во всех домах и исполнит желания", - сказал заместитель директора краевого Театра юного зрителя, режиссер Виталий Федоров, который пришел на зимние гулянья с дочерью и сыном.

Площадь имени Ленина продолжают украшать перед праздником. Уже установлена часть арт-объектов: "Амурские матрешки", "Часы", фотозона "Варежки". Специалисты украшают елки от районов региона, которые также будут на площади, и корнеры, где разместят фудкорт и организуют продажу сувениров от местных мастеров. До конца недели будут установлены все арт-объекты, кроме ледовых скульптур - работу с материалом начнут ближе к середине декабря. Планируется сделать каток площадью 1 500 кв. м - сейчас под него готовят пространство. Чтобы нивелировать перепад высот, сформирована снежная подушка - завезено свыше 200 кубометров снега. Специалисты приступили к черновой заливке, лед будет формироваться слоями. Процесс заливки займет несколько дней и зависит от погодных условий. На площади оборудуют почтовый ящик для новогодних писем участникам специальной военной операции.

После 25 декабря стартует традиционный фестиваль "Амурфест. Зима". Мероприятие проходит по президентскому нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Гости ярмарки смогут не только отправиться за покупками, но и согреться горячим чаем, перекусить и провести время в уютной предновогодней обстановке. Спортивно-развлекательные мероприятия будут проходить на площади 2-12 января, а также в выходные дни - 17-18 и 24-25 января. Программу министерство культуры края представит в ближайшее время. На протяжении всех каникул будет звучать подкаст с поздравлениями от артистов края и анонсами мероприятий.