Дипломат Краминцев: в России учатся около 66 тыс. студентов из Китая

В КНР получают образование 22 тыс. учащихся из РФ, сообщил советник-посланник российского посольства

Советник-посланник Посольства РФ в КНР Сергей Краминцев © Николай Селищев/ ТАСС

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Число китайских студентов в России на текущий момент оценивается в 66 тыс., а российских в КНР - порядка 22 тыс. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в Китае Сергей Краминцев.

"Наши образовательные контакты на подъеме: в России учатся порядка 66 тыс. китайских граждан, из них 56 тыс. - по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. И 10 тыс. - на языковых подготовительных курсах", - заявил он на Форуме иностранных выпускников советских и российских вузов в Пекине.

Как уточнил Краминцев, в Китае единовременно в течение года проходят обучение порядка 21-22 тыс. российских студентов. "Лидерами наших государств поставлена цель - достигнуть уровня академической мобильности до 100 тыс. человек в год, - напомнил он. - То есть у нас уже 88 тыс. человек. Нам осталось совсем немного, чтобы достичь этой цели".

Советник-посланник отметил, что при сравнении текущей ситуацию с тем, что было до пандемии, "происходит увеличение образовательных контактов практически на четверть". "Это очень хороший темп роста, мы будем и дальше двигаться по тому же пути, - подчеркнул Краминцев. - В России всегда с радостью ждут студентов - представителей других государств. Наша система образования основывается на очень прочных традициях, очень прочном фундаменте".