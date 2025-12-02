В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

В ночь на 3 декабря температура может опуститься до минус 1 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков, туман местами и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от нуля до двух градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.