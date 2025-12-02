На севере Якутии изъяли бивни мамонта

Их вес составил 21 кг

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Бивни мамонта весом 20,7 кг изъяты в Усть-Янском районе Якутии по итогам проверки в сфере сбора и оборота ископаемых мамонтовой фауны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Якутской природоохранной прокуратурой во взаимодействии с Погрануправлением ФСБ России по Восточному Арктическому району проведена проверка в сфере сбора и оборота ископаемых мамонтовой фауны на территории Усть-Янского района. По результатам проверочных мероприятий на участке местности береговой полосы реки Яны обнаружены и изъяты семь фрагментов палеонтологических материалов общим весом 20,7 кг. Согласно экспертному заключению, указанные палеонтологические материалы признаны бивнями шерстистого мамонта, имеют особую научную и культурную ценность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд поддержал в полном объеме заявления о признании фрагментов бесхозяйными и их обращении в собственность республики.

Кроме этого, в результате намыва береговой линии Яны ухудшилась среда обитания водных биоресурсов, экосистеме причинен вред в размере 404 тыс. рублей. "По материалам Якутской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Уголовное дело, расследованное ОМВД России по Усть-Янскому району, направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного преступлением", - отметили в надзорном ведомстве.