В Приангарье на участке трассы "Байкал" ограничили движение для большегрузов

Причиной таких мер стало затруднение движения на участке с 130 км по 165 км

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области, где сложилась сложная дорожная обстановка и возникла большая пробка, ограничено для большегрузов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

"Информация об ограничении дорожного движения в Шелеховском и Слюдянском районе. 02.12.2025 с 9:05 (04:05 мск - прим. ТАСС) ограничено дорожное движение для большегрузов на участке Р-258 "Байкал" 46 км - 100 км. Ограничение введено в связи с затруднением в движении на участке Р-258 Байкал с 130 км по 165 км и профилактическими мерами по обеспечению безопасного проезда по участку", - говорится в сообщении.

По данным администрации Слюдянского района, с 129 км по 183 км автомобильной дороги Р-258 в восточном направлении местами сохраняются заторы. "Инспекторы ГАИ и сотрудники дорожных служб продолжают работать на проблемных участках ФАД. Организованы мобильные пункты обогрева и питания: в поселке Солзан на базе "Камаз 422611" и в поселке Мангутай на базе "ГАЗ-66", - говорится в сообщении администрации.

На федеральной трассе Р-258 на границе Иркутской области и Республики Бурятия сложилась сложная дорожная ситуация. Из-за непогоды (морозы до минус 30 градусов, снегопад) и ДТП образовалась 80-километровая пробка из большегрузов и легковых автомобилей. Были организованы пункты обогрева.