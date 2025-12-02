В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы

Вид существовал 400-200 млн лет назад

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники палеонтологического музея им. В. А. Хахлова Томского госуниверситета (ТГУ) нашли среди экспонатов шип плавника акулы, которая жила около 300 млн лет назад и могла обитать на территории Московской области. Вероятно, его подарил меценат перед открытием Императорского Томского университета, которое состоялось в 1888 году, сообщили в пресс-службе вуза.

"Во время проведения экспертизы экспонатов был найден уникальный образец - часть плавника древней акулы ктенаканта. Вид существовал 400-200 млн лет назад. Хищник известен как обитатель преимущественно территории Северной Америки, но мог существовать и на территории современной Московской области, где в древности находилось море", - сказано в сообщении.

Найденный во время инвентаризации элемент оказался большой частью шипа, который находился в основании плавника древнего хищника. Это морское животное имело длину около семи метров. По строению зубов предполагают, что ктенаканты были неприхотливыми: они могли питаться мелкими акулами и ракообразными.

"Скорее всего, плавник, привезенный из дальней экспедиции, когда-то разломился, и основная часть была убрана. Теперь посетители музея смогут увидеть объект целиком. Ктенаканты существовали на Земле с начала девонского периода до конца триаса (исторический период перед юрским периодом - прим. ТАСС). 40-сантиметровый шип, который теперь целиком можно увидеть в музее, мог служить орудием защиты от других, более крупных хищников" - рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.