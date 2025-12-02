Почти 170 тыс. ветеранов СВО оформили бесплатные билеты в учреждения культуры РФ

Наиболее популярны цирки и музеи, сообщила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бесплатные билеты для ветеранов СВО и членов их семей в учреждения культуры с начала старта этого проекта оформили более 166 тысяч человек. Об этом сообщила ТАСС министр культуры Ольга Любимова, отметив, что наибольшей популярностью в рамках проекта пользуются цирки и музеи.

Данные об организациях культуры федерального и регионального уровня с возможностью выбора региона, категории, дат проведения мероприятия, процедурные вопросы и другая информация о проекте размещена на флагманском портале Минкультуры России "Культура.РФ".

"Проект [министерства культуры, благодаря которому ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры] мы запустили с 1 июля прошлого года, и сегодня можно определенно сказать, что он пользуется значительным успехом: бесплатные билеты оформили уже более 166 тыс. человек. Наибольшая популярность - у цирков (порядка 84 тыс. билетов) и музеев (более 73 тыс. билетов)", - сказала министр.

Она отметила, что из числа учреждений культуры федерального уровня к проекту присоединились: 71 музей, 3 филармонии, 18 театров, более 340 кинозалов, входящих в программу "Фонд кинопрокат", и 26 филиалов Росгосцирка.

"Совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" мы постоянно совершенствуем проект - например, с мая 2025 года есть возможность получения билетов в федеральный театр или филармонию в день обращения (при наличии свободных мест). Региональные и муниципальные учреждения культуры также присоединяются к проекту, и мы благодарим их и органы власти в регионах за неравнодушие и активность", - добавила Любимова.