АСИ разрабатывает системный подход к трудоустройству молодежи в регионах

Директор направления "Молодые профессионалы" Александр Вайно отметил, что молодым людям необходимо демонстрировать возможности на примерах конкретных предприятий

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Информирование молодежи о профессиональных возможностях в регионах России необходимо для сокращения оттока молодых специалистов. Такое мнение высказал ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

"Мы достаточно много лет говорим о том, что необходимо повышать информированность молодежи о тех возможностях, которые есть в ее родном и в соседнем регионах. Принципиально, чтобы подобные меры не стали причиной отсутствия межрегиональной миграции. Важно, чтобы они обеспечивали реальную востребованность молодого специалиста в выбранном регионе", - сказал он.

Вайно отметил необходимость выстраивания порядка трудоустройства молодежи на предприятия. "Мы сейчас вместе с коллегами со стороны профильных министерств пытаемся настроить архитектуру по привлечению молодежи на ключевые предприятия родного региона. <…> На следующий год постараемся выйти уже с определенным решением, зафиксировать его на уровне правительства и дальше масштабировать на территории России. Нам крайне важно, чтобы это стало моделью управления рынком труда на уровне региона по отношению к ключевым предприятиям", - добавил он.

По словам Вайно, молодежи необходимо демонстрировать возможности трудоустройства на конкретных предприятиях, как наиболее перспективных в рамках Стратегии пространственного развития страны и Стратегии социально-экономического развития регионов. "Эти направления важны и должны быть связаны с прогнозами кадровой потребности Министерства труда и социальной защиты в конкретном регионе - это возможно реализовать. <…> Сегодня региону необходимо рассказывать о возможностях, которые существуют на его территории, чтобы, в том числе, воспитывать у молодежи привязанность к родному городу", - уточнил он.