В регионах СЗФО прогнозируют снег с дождем

При этом на севере Коми и в Ненецком автономном округе ожидаются метели со штормовым ветром до 23 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дожди и снегопады ожидаются во вторник в северных регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Коми и в Ненецком автономном округе - метели со штормовым ветром до 23 м/с, в Мурманской области - морозы до минус 23 градусов. В Псковской, Новгородской и Калининградской областях воздух прогреется днем до плюс 4 градусов, сообщили синоптики в регионах.

В Карелии 2 декабря будет облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде снега, на юге - мокрого снега и дождя в сочетании с ветром до 6-11 метров в секунду. Температура в течение суток составит от минус 1 до плюс 4, на севере - до минус 6 градусов. В Мурманской области во вторник ожидаются снегопады, при прояснениях температура понизится до минус 18-23 градусов ночью, днем - 7-13 градусов ниже нуля, местами сильная гололедица.

В Архангельской области во вторник будет облачно с прояснениями, в большинстве районов осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица, ветер в порывах до 14 метров в секунду, температура ночью и днем от минус 2 до плюс 3 градусов. В соседнем Ненецком автономном округе метель, ночью ветер усилится до 23 метров в секунду, температура ночью и днем составит от нуля до минус 5 градусов. В Республике Коми ветрено, снег с дождем и температура от минус 3 до плюс 2 градусов, а в Воркутинском районе - метель со штормовым ветром до 15-20 метров в секунду. В Вологодской области мокрый снег и дождь, на дорогах гололед, температура воздуха колеблется от минус 2 до плюс 3 градусов.

"Синоптическую ситуацию на северо-западе России будет формировать теплый сектор циклона, что станет причиной облачной погоды. В отдельных районах Новгородской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем погода улучшится, усилится влияние области повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Температурные показатели продолжат превышать климатические рамки. Ночью от плюс 2 до минус 2 градусов, днем от нуля до плюс 4 градусов. Ветер южный слабый", - сообщили в Новгородском гидрометцентре. В Псковской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, южный ветер, температура в течение суток плюс 1-3 градуса.

Сегодняшний день в Калининградской области будет облачным с прояснениями, без существенных осадков, информируют синоптики. Местами ожидается туман, что снизит видимость с 4-7 км, до 500 - 1 000 м. Ветер южный, юго-западный ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, а днем не превысит 4-9 м/с. Ночная температура воздуха ночью по области минус 2- плюс 2 градуса сменится днем температурой от нуля до плюс 3 градусов. На дорогах гололедица, предупреждает региональный главк МЧС России. По данным областного Гидрометцентра, в Калининграде дневной температурный максимум составит 2 градуса тепла, осадков не предвидится.