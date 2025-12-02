В Саратовской области выделят 940 млн рублей на ремонт водосетей

Специалисты отремонтируют свыше 23 км сетей

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 940 млн рублей планируется направить на развитие водопроводной сети в Саратовской области в 2026 году. Специалисты отремонтируют свыше 23 км сетей, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

"В 2026 году в Саратовской области планируется отремонтировать и заменить более 23,4 км сетей водоснабжения и водоотведения. В 2026 году на развитие водопроводной сети планируется направить свыше 942 млн рублей", - сообщил министр в ответе на запрос.

В 2025 году в регионе отремонтировали 64,2 км сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество услуги для 247 тыс. жителей. "В целом при реализации указанных мероприятий в 2025-2026 годах качество предоставления услуг в регионе будет улучшено для более чем 500 тыс. человек", - добавил Бутылкин.

В этом году, в частности, в рамках регионального проекта завершили замену четырех участков трубопроводов в рабочем поселке Дергачи. Также началась реализация масштабной программы модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на территории Саратова, рассчитанной на три года. Как отметил руководитель ведомства, подобных масштабных работ на сетях не проводилось около 30 лет. Уже сейчас количество аварий на центральных магистралях водосетей снизилось на 42%, добавил он.

Общая протяженность сетей водоснабжения в Саратовской области составляет 10,7 тыс. км. По информации министра, уровень их среднего физического износа, без учета показателей по модернизации сетей, ведущейся в этом году, составлял 75%.