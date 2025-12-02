"Аэрофлот" зимой увеличит количество рейсов между Москвой и Владивостоком

Авиакомпания планирует добавить шесть дополнительных рейсов к существующему расписанию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Шесть дополнительных рейсов между Москвой и Владивостоком введет "Аэрофлот" в зимний период повышенного спроса. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Частота полетов увеличится в предновогодний и новогодний периоды. К имеющемуся расписанию по маршруту Москва - Владивосток - Москва добавлено суммарно еще шесть рейсов. В частности, 26 - 27 декабря, 25 - 26 декабря, 30 - 31 декабря, а также 7 - 8 января, 8 - 9 января и 11 - 12 января", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, "Аэрофлот" ежегодно увеличивает количество рейсов на дальневосточных направлениях, где фиксируется повышенный спрос на перелеты в период праздников.

Ранее авиакомпания также сообщала о введении 24 дополнительных рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа.

"Авиакомпания в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях повышенной социальной значимости и, при возможности задействовать флот, увеличивает частоту рейсов на пиковые периоды", - пояснили в сообщении.