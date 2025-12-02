Глава ЕАО предложила унифицировать меры поддержки для участников СВО и их семей

Сейчас в регионе действует 36 таких мер, среди них - предоставление бесплатной земли для защитников Курской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Меры поддержки для участников СВО и членов их семей в перспективе имеет смысл унифицировать во всех российских регионах. С таким мнением выступила глава ЕАО Мария Костюк в интервью ТАСС.

"Конечно, каждый регион старается расширить перечень мер поддержки исходя из своих возможностей. Хотя я считаю, что меры все же должны быть унифицированы. Потому что окоп один, ребята защищают одну страну, и возвращаться они будут все вместе", - сказала она.

В ЕАО действует 36 мер поддержки, из последних нововведений - предоставление бесплатной земли для тех участников СВО, кто защищал Курскую область, выплаты на приобретение твердого топлива в отопительный сезон для семей ветеранов, их родителей.

Также в этом году в области был решен вопрос с летним отдыхом детей участников специальной военной операции. В ЕАО два года не было ни одного действующего детского лагеря с круглосуточным пребыванием, но в 2025 году такой объект был открыт. Помимо этого, власти региона договорились об отправке детей ветеранов СВО в лагеря других регионов Дальнего Востока, а также компенсируют родителям соответствующие затраты.