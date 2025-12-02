В Белгородской области с 2026 года ИИ подключат к анализу документов

Как уточнили в правительстве региона, внедрение новой технологии позволит сократить срок проведения экспертизы регламентов предоставления госуслуг до одного дня

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Новую технологию, анализирующую нормативные правовые акты благодаря искусственному интеллекту, внедрят в систему управления Белгородской области в 2026 году. Она позволит проводить экспертизу регламентов предоставления государственных услуг за 1 рабочий день вместо 10, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Министерство цифрового развития Белгородской области в 2026 году планирует реализацию новых цифровых проектов, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В 2026 году запланировано внедрение системы анализа нормативных правовых актов на основе ИИ, сокращающей временные затраты специалистов, осуществляющих экспертизу административных регламентов предоставления государственных услуг, с 10 рабочих дней до 1 дня", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2026 году в регионе также внедрят ИИ-технологии в региональную информационную систему "Комплексная система Белгородской области" для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, направленной на снижение ручного труда и повышение скорости подготовки и создания начислений.