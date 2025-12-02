На Урале ожидаются мокрый снег и гололедица

На Ямале прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег, метель, туман и гололедицу на дорогах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 20 м/с ожидаются во вторник в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 2 декабря - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки: снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер западный до 9 м/с. Температура ночью от 0 до минус 5 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем достигнет плюс 8 градусов, по ночам похолодает до минус 8 градусов. В Курганской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, ветер до 9 м/с, днем - до плюс 4 градусов, ночью - до минус 5 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, снег, на дорогах гололедица, ветер до 9 м/с. Температура воздуха днем поднимется до плюс 1 градуса, по ночам похолодает до минус 7 градусов, местами до минус 13 градусов. В Югре будет переменная облачность, снег, порывы ветра до 17 м/с, на дорогах гололедица. Днем столбики термометра могут достигнут отметки в минус 1 градус, а ночью - похолодает до минус 9 градусов.

На Ямале ожидается облачная с прояснениями погода, снег, метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер до 20 м/ с, температура воздуха днем будет до минус 5 градусов, ночью может похолодать до минус 19 градусов.