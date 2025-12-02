На некоторых территориях Камчатского края прогнозируют вероятность схода лавин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты Камчатского противолавинного центра прогнозируют возможность схода лавин в некоторых муниципалитетах Камчатского края и на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 3 по 5 декабря включительно возможен самопроизвольный сход лавин на горных территориях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона призвали не приближаться к горным склонам.

По данным ГУ МЧС, 4 декабря к Камчатке подойдет охотоморский циклон. Ожидаются осадки, ветер с порывами до 15-20 м/с и метель. На побережьях порывы ветра могут усилиться до 35-40 м/с.