Форум "Знание. Герои" пройдет 7-9 декабря в Национальном центре "Россия"

Участников ждут лекции, открытые диалоги с Героями России, государственными деятелями, военными журналистами, экспертами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек примут участие в форуме "Знание. Герои", посвященном Дню Героев Отечества. Мероприятие пройдет с 7 по 9 декабря в Национальном центре "Россия", сообщил в Telegram-канале глава Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"С 7 по 9 декабря в Национальном центре "Россия" пройдет форум "Знание. Герои". Он будет посвящен Дню Героев Отечества. В нем примут участие более 3 тыс. молодых людей, среди которых студенты, школьники, активисты общественных и образовательных организаций", - написал Древаль.

Участников ждут лекции, открытые диалоги с Героями России, государственными деятелями, военными журналистами, экспертами. В частности, выступят спецпредставитель президента по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сенатор, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Герой России Александр Карелин, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, Герой России Людмила Болилая, военкор Александр Коц.

"Форум даст возможность молодым людям услышать из первых уст истории подвигов, узнать для себя новую и полезную информацию. Герои России и участники специальной военной операции являются примерами подлинного служения Отечеству, примером деятельного патриотизма. Убежден, что такие встречи формируют у ребят характер, задают правильные духовно-нравственные и ценностные ориентиры", - подчеркнул Древаль.

День Героев Отечества отмечается ежегодно в России 9 декабря. Памятная дата установлена федеральным законом. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.