Глава Нижневартовского района ХМАО вернет свыше 5 млн рублей незаконных выплат

По данным прокуратуры, в 2021-2022 годах чиновник принял решение незаконно выплатить себе средства за работу в праздничные и выходные дни, а также премии

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры взыскал с главы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа свыше 5 млн рублей незаконных премиальных выплат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Нижневартовского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. По ее итогам прокурор района направил в суд исковое заявление о признании недействительными распоряжений о выплате главе района денежных средств, взыскании с него полученных выплат в сумме более пяти млн рублей", - отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2021-2022 годах на основании распоряжений администрации Нижневартовского района главе местного самоуправления незаконно выплачены средства за работу в праздничные и выходные дни, а также премии на сумму свыше пяти млн рублей. При этом местная дума вопрос о данных выплатах не принимала.

"Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий", - пояснили ТАСС в прокуратуре.