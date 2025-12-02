Путин отметил интерес жителей Курской области к искусству
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на интерес жителей приграничной Курской области к искусству, в том числе к гастролям федеральных театров и другим мероприятиям.
Речь об этом зашла на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
"Люди соскучились по большому искусству. И, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России - в Курской области", - отметил глава государства, комментируя слова Хинштейна о большой востребованности культурных мероприятий в регионе.