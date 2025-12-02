Kion: в России детская анимация стала самым быстрорастущим жанром в 2025 году

Интерес к жанру увеличился почти на 50%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Детская анимация показала самый значительный рост интереса среди российских зрителей в 2025 году. Об этом свидетельствуют аналитические данные, приведенные онлайн-кинотеатром Kion, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Онлайн-кинотеатр "Кион" проанализировал зрительские предпочтения и выяснил, как изменились вкусы пользователей за год. Интерес аудитории сильнее всего вырос к детской анимации, тогда как вестерн и ужасы переживают спад популярности. А безусловным лидером по просмотрам уже второй год остается сериал "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным", - говорится в сообщении.

По данным исследования, интерес к детской анимации увеличился почти на 50%, что стало самым высоким показателем среди всех жанров. Заметный рост также зафиксирован у триллеров (+29,7%), военного кино (+26,1%), комедий (+16,8%), документальных проектов (+16,4%) и приключений (+12,6%). Спад популярности продолжают демонстрировать нишевые жанры - интерес к вестерну снизился на 31,6%, к хоррорам - на 25,9%, а к мистике - на 13,5%.

Аналитики отмечают, что российские зрители все активнее обращаются к универсальному и семейному контенту. Среди наиболее популярных проектов 2025 года названы "Виноград" и "Бар "Один звонок". Интерес к оригинальным тайтлам платформы вырос с пяти до восьми за год.

Кроме того, пользователи стали чаще и дольше смотреть контент. В среднем один зритель просматривает 13 картин в год, а время просмотра у новых пользователей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.