Хинштейн рассказал Путину о социальных проектах в Курской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации на территории региона социальных проектов, в том числе о развитии городских пространств.

"В этом году целый ряд новых общественных пространств появились в Курске - скверы, парки. Завершили благоустройство парка "Боева дача", появилось замечательное новое пространство "Полугора". В планах много очень интересных проектов. Заложили строительство центра "Прогресс" опять же за внебюджетные средства, приступаем к созданию семейного парка аттракционов. Это будет один из самых масштабных проектов в Центральной России", - сказал он, уточнив, что проекты удалось реализовать за счет привлеченных внебюджетных средств.

Кроме того, Хинштейн отметил реновацию детского парка в центре Курска - пространство стало излюбленным местом курян. "Мы вернули ему историческое название "Парк пионеров" и, к слову, установили в этом парке скульптуру Колобка. <...> Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою". Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни", - поделился глава региона.