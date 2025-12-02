Хинштейн: гости из регионов приедут на 1000-летие Курска, несмотря на обстановку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность, что люди из других регионов приедут на празднование 1000-летия Курска, несмотря на непростую ситуацию.

"Да, сегодня ситуация в Курске непростая, но, несомненно, люди из других регионов поедут к нам. И здесь, повторюсь, появление такого центра (федерального музейно-выставочного центра на территории Курской крепости - прим. ТАСС), конечно, станет мощнейшей точкой притяжения", - сказал губернатор Курской области.

Хинштейн добавил, что во исполнение поручения Путина на территории исторической крепости в центре Курска почти 7 га зданий переданы в региональную собственность. "Правительство России выделило средства из резервного фонда по вашему поручению. Возобновлена реставрация здания классической гимназии XIX века, где мы разместим краеведческий музей. Начали проект реставрации и разработку по четырем зданиям - объектам культурного наследия на территории крепости. Всего там девять объектов культурного наследия, и все мы, конечно же, должны привести в порядок, потому что сердце Курска, его историческое ядро, начало заслуживает совершенно другого и отношения, и внимания", - добавил губернатор Курской области.

О 1000-летии Курска

Указ о праздновании 1000-летия города Курска, первое упоминание о котором относится к 1032 году, подписал президент РФ Владимир Путин в 2019 году. В средние века Курск был столицей Курского княжества, с 1708 года территория современной Курской области входила в состав Киевской губернии, с 1719 года находилась в составе Белгородской и Севской провинций, а в 1779 году было образовано Курское наместничество, с 1797 года - губерния. Как самостоятельный регион область была образована в 1934 году путем разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую.