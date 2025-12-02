Демографу Ракше отказали в снятии статуса иноагента

Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований демографу Алексею Ракше (признан в РФ иноагентом), который добивался исключения из перечня иностранных агентов. Об этом ТАСС сообшили в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий районный суд Москвы решил в удовлетворении исковых требований Ракши А. И. к Министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным бездействия, признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из реестра иностранных агентов, отказать", - заявили в пресс-службе.

В сентябре Ракша обратился в суд с иском к Министерству юстиции о признании незаконным своего статуса иностранного агента и исключении из реестра иностранных агентов.

Ракша - российский демограф и независимый аналитик, известный своими исследованиями и прогнозами в области демографии России. В мае 2025 года Минюст включил его в перечень иноагентов.

В заявлении Минюста отмечается, что Ракша "распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и политике страны", а также "принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

Ракша стал тысячным по счету, кому был присвоен иноагентский статус.