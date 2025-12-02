Штатные должности судей поручили перевести в суды с самой высокой нагрузкой

Максимальные показатели загруженности отмечаются в Москве и Московской области, указал председатель Верховного суда Игорь Краснов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил перераспределить свободные штатные должности судей в пользу судов в регионах с самой высокой судебной нагрузкой. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета судей РФ в Москве.

По его словам, в ряде регионов страны судебная нагрузка "остается предельно высокой".

"Например, ее максимальные показатели отмечаются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и некоторых других субъектах", - сообщил глава Верховного суда.

По его словам, он дал поручения о перераспределении вакантных должностей в судах в пределах установленной законом штатной численности.

"По результатам детального анализа собранных данных будут приняты необходимые организационные решения", - сказал Краснов.

Он напомнил, что в 2025 году по инициативе Верховного суда уже приняты решения, нацеленные на оптимизацию судопроизводства, повышение его эффективности, большинство из которых направлено на реальное снижение судейской нагрузки. Это установление внесудебного взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц, новый механизм апелляционного обжалования в порядке гражданского судопроизводства и некоторые другие нововведения.

За первые 11 месяцев года судами рассмотрено свыше 25 млн дел, отметил Краснов. При этом "качество отправления правосудия, как и в прежние годы, в целом оставалось на стабильно высоком уровне". В 2025 году судебная система страны продолжала развиваться в условиях меняющегося спектра общественных отношений и оперативного решения важнейших государственных задач, отметил он.