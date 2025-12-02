Верховный суд в 2026 году обобщит практику по делам о коррупции

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов отметил, что планируется обобщение, в частности, по делам с самовольным строительством

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президиум Верховного суда в 2026 году обобщит и представит судам свою практику по делам о коррупции. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.

"В следующем году планируется обобщение судебной практики по делам в сфере противодействия коррупции, [а также] связанным с самовольным строительством, [по делам] о банкротстве, налогообложении имущества организаций, применении таможенного законодательства и целому ряду других актуальных вопросов", - сообщил председатель Верховного суда.