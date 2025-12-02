Чат-бот Минздрава Подмосковья заработал в Max

Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Чат-бот Денис Минздрава Московской области помогает жителям региона записаться к врачу или оформить электронную справку. Теперь он доступен в Max, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В Подмосковье теперь можно записаться к врачу через чат-бот в мессенджере Max. С его помощью жители могут оформить запись на прием, получить электронную справку или продлить рецепт на льготное лекарство. Это быстро и удобно", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

Как рассказали в пресс-службе, для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области.

Подчеркивается, что чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через цифрового помощника отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.