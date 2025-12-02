В Москве открылся первый пищевой технопарк

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый пищевой технопарк - "Рябиновая 44" заработал в Москве в районе Очаково-Матвеевское. Резидентами технопарка станут, в частности, производства питания для школ и детских садов, обжарки кофе и готовых блюд, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Город предоставил в аренду инвестору участок площадью 0,9 га и льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда. Технопарк площадью около 15 тыс. кв. м находится в районе Очаково-Матвеевское. Ключевыми резидентами технопарка станут производства питания для школ и детских садов; обжарки кофе; пищевых добавок; готовых пищевых продуктов и блюд", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

В технопарке уже расположились предприятия по производству общественного питания с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны. Всего на базе технопарка будет создано свыше 300 рабочих мест.

По словам Собянина, сегодня в столице функционирует 49 технопарков, где работают больше 75,9 тыс. человек.