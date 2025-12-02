Краснов назвал ключевой ролью ВС вынесение практикообразующих решений

Судебная практика должна формироваться исключительно на основе закона и правовых позиций, отметил председатель Верховного суда

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президиум Верховного суда должен выполнять ключевую роль в вынесении решений, которые будут формировать практику для остальных судов. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.

"Судебная практика должна формироваться исключительно на основе закона и правовых позиций Верховного суда, выраженных в обзорах, актах официального судебного толкования. В этих целях активизирована работа Президиума Верховного суда, роль которого в принятии практикообразующих решений будет ключевой", - подчеркнул он.

"Вижу задачу Верховного суда в проведении четкой, логически непротиворечивой линии издаваемых актов и решений по делам. Они должны быть понятны не только судьям, но и всему юридическому сообществу, гражданам и бизнесу. Своевременно корректироваться там, где это необходимо в силу изменений в законах", - отметил Краснов.

По его словам, высшая судебная инстанция страны "должна и будет говорить ясно, а суды - слышать эту позицию в ее точном и официальном виде".