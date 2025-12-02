В Приморском крае состоялся первый Губернаторский бал для людей с инвалидностью

Он прошел в формате торжественного мероприятия с элементами классического бала

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Инклюзивный Губернаторский бал "Бриз души", организованный для людей с инвалидностью, впервые прошел в Приморском крае в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), передает корреспондент ТАСС.

"Я искренне поздравляю вас с открытием первого краевого инклюзивного бала "Бриз души". Вы все большие молодцы, у вас хорошее настроение, заряд энергии, бодрости. <...>. И, безусловно, для нас очень важно, чтобы вы имели возможность разностороннего развития, чтобы для вас не было никаких барьеров", - выступил с приветственным словом глава региона Олег Кожемяко.

Губернатор также отметил, что с каждым годом все больше внимания уделяется людям с ограниченными возможностями. Он подчеркнул, что в регионе свыше тысячи людей с инвалидностью активно занимаются спортом.

Бал прошел в формате торжественного мероприятия с элементами классического бала. В программе - вальс, бачата, полька, контрданс и другие танцевальные композиции, исполняемые как самими участниками с инвалидностью, так и приглашенными артистами.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и архивного дела Приморского края и Министерство труда и социальной политики Приморского края.