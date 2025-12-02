В ДНР увеличат дорожный фонд до 3 млрд рублей в 2026 году

По словам сенатора РФ от ДНР Александра Волошина, всего за три года отремонтировали 2,4 тыс. км автодорог

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дорожный фонд в Донецкой Народной Республике вырастет до 3 млрд рублей в 2026 году, в текущем году он составил 1,6 млрд. Всего за три года в регионе отремонтировано 2,4 тыс. км автодорог, до 2030 года отремонтируют еще 3,5 тыс. км, сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"За три года в регионе было отремонтировано и восстановлено 2,4 тыс. км автодорог при поддержке федерального центра и регионов-шефов. Следующим этапом станет ремонт дорог внутри муниципалитетов и внутриквартальных дорог. До 2030 года в регионе планируют отремонтировать еще 3,5 тыс. км дорог. Параллельно идет работа по стыковке логистики с Ростовской областью и остальной территорией РФ. Текущий бюджет предусматривает рост ассигнований дорожного фонда ДНР почти в два раза в 2026 году, что наглядно иллюстрирует темпы восстановления в данной сфере", - сказал сенатор, уточнив, что в 2025 году дорожный фонд ДНР составлял 1,6 млрд рублей, а бюджет следующего года - 3 млрд.

Он добавил, что с 2022 года, после воссоединения с Россией, в Донецкой Народной Республике восстановлено 20 тыс. домов и социальных объектов, в работе находится еще более 15 тыс. Особое внимание уделяется ранее прифронтовым районам Донецка - Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому, где необходимо отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных жилых домов и около 250 соцобъектов. С нового года началось системное восстановление этих районов.

Также он сообщил, что в регионе идет восстановление сетей, которые не ремонтировались с 1990-х годов и имели высокий процент износа.