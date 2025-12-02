Изъятие 113 млн рублей у работника МВД признали законным

Дмитрий Тахтаулов причастен к нелегальной постановке на учет 10 тыс. мигрантов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение обратить в доход РФ 113 млн рублей, принадлежащих семье экс-заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве Дмитрия Тахтаулова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда оставлено без изменения решение Преображенского районного суда города Москвы по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Тахтаулову Дмитрию Юрьевичу и его родственникам об обращении имущества в доход Российской Федерации, полученного в нарушение запретов. Суд изъял денежные средства (без учета изымаемого имущества) в размере 113 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Тахтаулов ранее был осужден за организацию незаконной миграции. Как следует из материалов дела, он причастен к нелегальной постановке на учет 10 тыс. мигрантов.

В марте Преображенский районный суд Москвы отобрал имущество и активы, принадлежащие Тахтаулову. Среди них - четыре квартиры, семь машино-мест, два люксовых автомобиля, два земельных участка и жилое здание. Также были изъяты 113 млн рублей. Указанное имущество и деньги были обращены в доход РФ.

Тахтаулов ранее занимал должность заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве. В декабре 2024 года был осужден приговором Басманного районного суда города Москвы по делу об организации незаконной миграции. Тахтаулову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением звания "полковник полиции".