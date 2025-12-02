ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мастера из пяти городов России создадут ледяные скульптуры на томском фестивале

Они изготовят фигуры на тему рыбалки, охоты и природных явлений
ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Мастера из пяти городов России изготовят десять ледяных скульптур на фестивале "Хрустальный Томск". Фигуры будут отражать героическое, историческое и культурное наследие страны, Сибири и региона, сообщили ТАСС в мэрии Томска.

"На данный момент у нас заявки от 10 команд. Пять из Томска, Северска, Хабаровска, Тывы и Кемерова. Десять объемных работ будут представлены на площади Новособорной. Тема - "Наша Родина - Россия", - сказал ТАСС начальник управления культуры Томска Денис Шостак.

Он уточнил, что мастера изготовят фигуры на тему рыбалки, охоты и природных явлений. На фестивале появится образ Александра Сергеевича Пушкина. Также с большой вероятностью подготовят скульптуры Томы и Ушая.

"Скульптуры будут отражать героическое, историческое и культурное наследие нашей страны, Сибири и нашего региона. Каждый художник сможет представить уникальную работу, которая станет частью нашей народной истории. Также по традиции в рамках фестиваля пройдет конкурс зрительских симпатий, в ходе которого жители Томска смогут проголосовать за любимую ледовую скульптуру", - отметил мэр Томска Дмитрий Махиня.

По словам Шостака, на Боярском озере уже начали выпиливать первые ледовые блоки. У каждой команды будет 15 ледяных блоков: 8,5 для фигуры и 6,5 для подиума. Для 10 фестивальных фигур планируют завести около 250 ледовых блоков, которые весят 100 тонн.

"Хрустальный Томск" - международный фестиваль ледяных скульптур, который проходит с 2014 года на Новособорной площади в Томске. За время существования в нем приняли участие мастера из 20 стран мира. 

