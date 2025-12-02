В Новосибирске форум соберет более 40 представителей вузов Китая и РФ

В рамках форума в том числе пройдут пленарное заседание и презентация вузов региона и программ обучения

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Форум ректоров профильных ассоциаций университетов России и Китая пройдет в Новосибирске 3-5 декабря, участие в мероприятии примут представители более чем 40 высших учебных заведений этих стран. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления, на базе которого пройдет форум, Павел Новгородов.

"Мы принимаем большое количество гостей. Это и руководители российских университетов, которые являются головными университетами в тех или иных ассоциациях, и также руководство, представители китайских университетов", - сказал он.

По словам Новогородова, в рамках форума в том числе пройдут пленарное заседание и презентация вузов Новосибирской области и программ обучения. В течение трех дней участники обсудят перспективы работы стран в области образования, науки и культуры, подготовку кадров, цифровую безопасность, развитие искусственного интеллекта и другие темы. Мероприятие пройдет при поддержке министерств науки и высшего образования РФ и КНР, организатором форума выступает Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), представляющий секретариаты Российско-Китайской ассоциации экономических университетов и Российско-Китайской ассоциации университетов туризма и гостеприимства.

Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев напомнил, что Россия и Китай проведут в 2026-2027 годах перекрестные Годы образования. В связи с этим, по его словам, количество встреч и совместных мероприятий стран в образовательной отрасли продолжит расти, а проведение подобных форумов позволит нарастить сотрудничество стран.

В Новосибирской области работают более 20 вузов и филиалов, в которых обучаются более 100 тыс. студентов. Из них 10 тыс. - иностранные студенты из 89 стран мира. Более 1,5 тыс. студентов приехали обучаться в регион из Китая. По словам заместителя министра образования Новосибирской области Светланы Малины, в ходе реализации регионального проекта "Экспорт образовательных услуг" число иностранных студентов планируется увеличить более чем в два раза.