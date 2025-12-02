В ЛДПР призвали дать наследникам право оспаривать фиктивные браки с бойцами СВО

По словам депутата Мосгордумы Марии Воропаевой, с начала спецоперации участились случаи, когда браки заключаются "не для создания семьи, а для наживы"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева предложила дать наследникам участников СВО право обращаться в суд с требованием признать брак военнослужащего фиктивным. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По ее словам, с начала СВО участились случаи, когда браки заключаются "не для создания семьи, а для наживы" - ради получения положенных семьям военнослужащих выплат и льгот. "И когда герой погибает, его близкие родственники - родители, дети от предыдущих браков - остаются один на один с несправедливостью", - отметила Воропаева.

"Что предлагаем? Внести изменения в Семейный кодекс. Расширить перечень лиц, которые могут требовать в суде признания брака недействительным, включив в него наследников, права которых нарушены заключением фиктивного брака", - сказала она.

Воропаева подчеркнула, что сегодня, в соответствии со статьей 28 Семейного кодекса, признать брак недействительным могут только прокурор или супруг, ставший жертвой обмана. "Наследники, права которых таким браком нарушены, этого сделать не могут. Даже при очевидных обманах. Ко мне массово обращаются семьи погибших военнослужащих. Мамы, дети и сестры бойцов сталкиваются с правовым тупиком, не имея законного инструмента защитить память близкого человека и восстановить справедливость в части наследственных прав", - добавила она.

По словам депутата, предлагаемые изменения "дадут законный инструмент семьям, столкнувшимся с циничным мошенничеством, и станут серьезным барьером для тех, кто пытается нажиться на горе".

Как отметила Воропаева, в случае признания брака фиктивным он будет аннулирован с момента регистрации, что повлечет за собой отмену всех имущественных прав супруга. "Имущество, приобретенное за это время, будет считаться не совместной собственностью, а долевой. Аннулируются все основания для получения специальных выплат и льгот, предназначенных для семей военнослужащих", - заключила она.