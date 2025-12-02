Комплекс "Спасатель" от СКФУ в 2 раза быстрее найдет пострадавших при стихийных бедствиях

Первая в России интегрированная платформа разрабатывается на основе технологии "интернета беспилотных авиационных вещей"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывают программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе самоуправляемых беспилотных аппаратов с применением технологий ИИ, предназначенный для оперативного мониторинга ситуации и поиска людей во время стихийных бедствий. Как сообщает пресс-служба университета, система позволит спасателям в два раза быстрее обнаруживать пострадавших.

Первая в России интегрированная платформа "Спасатель" разрабатывается на основе технологии "интернета беспилотных авиационных вещей" (Internet of Drones, IoD). В отличие от одиночных дронов, используемых сегодня, платформа "Спасатель" - это самоорганизующаяся экосистема, объединяющая группу беспилотников (БПЛА) различных типов - от самолетных моделей для охвата больших территорий до мультикоптеров для детального обследования завалов, которые взаимодействуют по принципу "роевого интеллекта". По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой организации и технологии защиты информации СКФУ Вячеслава Петренко, разрабатываемый комплекс объединяет рои дронов, бортовой искусственный интеллект и облачную аналитику. БПЛА самостоятельно, без постоянного контроля оператора, распределяют между собой зоны ответственности, выстраивают оптимальные маршруты облета и обмениваются данными в реальном времени. "Система предназначена для кардинального повышения эффективности работы МЧС и других служб реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций. Ключевая задача "Спасателя" - в автоматическом режиме сократить на 30-50% время обнаружения пострадавших и оценки ущерба, что напрямую влияет на спасение человеческих жизней", - приводятся в сообщении слова ученого.

"Мозгом" каждого дрона выступает бортовой ИИ, разработанный специалистами СКФУ. Он способен в полевых условиях, без передачи данных в центр, обрабатывать информацию с комплекса сенсоров: тепловизоров, способных найти человека под завалами ночью или в дыму, RGB-камер высокого разрешения. Система способна не просто "видеть", но и "понимать" обстановку: автоматически распознавать людей, технику, определять характер повреждений инфраструктуры и даже прогнозировать развитие ситуации, например, направление распространения лесного пожара. Вся обработанная информация стекается в единый облачный центр, где формируется динамическая 3D-карта района бедствия, доступная командованию спасательной операции на любом удалении. Кроме того, дроны могут оперативно перебрасывать в зону бедствия критически важные грузы первой необходимости: медикаменты, средства связи, мини-аптечки и продукты для оказания первой помощи до подхода основных сил.

Как утверждают разработчики, ключевое преимущество системы - исключительная комплексность и автономность. Эти свойства кардинально меняют подход к реагированию на чрезвычайные ситуации. В то время как традиционные методы разведки и оценки часто требуют критически важных часов, технология СКФУ позволяет получить полную и точную картину уже в первые минуты после прибытия спасателей на место происшествия.

На текущий момент ученые университета уже вышли на стадию испытаний ключевых компонентов системы. Изготовлен и успешно испытан прототип БПЛА самолетного типа с продолжительностью полета более 2 часов и дальностью маршрута до 150 км. Ведутся активные работы по отладке и обучению алгоритмов компьютерного зрения для поиска и распознавания людей и техники в сложных условиях. В планах на 2026 год - проведение первых полномасштабных полевых испытаний в смоделированных условиях чрезвычайной ситуации совместно с партнерами из региональных служб МЧС.

Область применения

Универсальность разработки ученых СКФУ обеспечивает ее эффективную адаптацию к самым разнообразным сценариям катастроф. В случае землетрясений система незаменима для оперативного поиска людей под завалами в разрушенных городах и оценки устойчивости поврежденных зданий. При ликвидации лесных пожаров она обеспечивает точный мониторинг границы огня, быстрое обнаружение очагов тления и поиск терпящих бедствие людей в условиях сильного задымления. Во время наводнений технология, разработанная в СКФУ, позволяет проводить всестороннее обследование затопленных территорий, эффективно находить пострадавших на крышах и в воде, а также точно оценивать масштабы подтопления. Более того, при сходе лавин и селей система становится критически важным инструментом для поиска в труднодоступных горных районах, куда невозможно быстро добраться пешим группам.

Разработка "Спасателя" ведется в рамках программы "Приоритет-2030". Стратегический проект "Инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и беспилотных авиасистем (БАС)" получил поддержку Министерства науки и высшего образования России. Университет уже ведет переговоры о партнерстве с профильными ведомствами и промышленными компаниями для последующего внедрения технологии. В перспективе "Спасатель" может стать не только инструментом МЧС, но и найти применение в охране труднодоступных объектов, мониторинге критической инфраструктуры и точном земледелии.

"СКФУ подходит к развитию беспилотных технологий комплексно: здесь не только создается новая техника для сельского, лесного и нефтегазового хозяйства, мониторинга промышленных объектов и спасательных операций, но и ведется подготовка специалистов для этой перспективной отрасли. Такой подход позволяет университету вносить весомый вклад в достижение национальных целей в области беспилотной авиации", - приведены в сообщении слова и. о. ректора СКФУ профессора Татьяны Шебзуховой.