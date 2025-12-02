РСТ: россияне не аннулируют туры в Венесуэлу

Эксперт Российского союза туриндустрии Русия Калим Себастьян Дэлия отметил, что это направление абсолютно безопасно для туристов РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Венесуэлу, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По информации туроператоров, входящих в состав РСТ, на данный момент массовых возвратов или отмен бронирований не наблюдается", - говорится в сообщении.

Эксперт РСТ, генеральный директор "Венетур" Русия Калим Себастьян Дэлия рассказал ТАСС, что Венесуэла абсолютно безопасна для российских туристов. "Это одно из самых надежных и гостеприимных направлений благодаря передовой системе государственной безопасности и тесному сотрудничеству между нашими странами", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Венесуэла набирает популярность у россиян. В рамках программы между "Венетур" и Conviasa с 4 августа совершено девять регулярных рейсов, которые доставили в общей сложности около 900 туристов. Рейсы выполняются каждые две недели. Последний прибывший рейс был 22 ноября, а следующий вылет из Порламара запланирован на 5 декабря. Сейчас на острове отдыхает 97 российских туристов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Оно действует до 19 февраля 2026 года.

Как пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, никакой необходимости в срочной эвакуации российских туристов в связи с этим нет, они вернутся в запланированные сроки. По его словам, официальных рекомендаций или ограничений на поездки со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало.