В Приамурье хотят открыть центр "Воин" в 2026 году

Это станет важным шагом в развитии системы патриотического воспитания молодежи, сообщил губернатор региона Василий Орлов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Филиал центра "Воин" намерены открыть в Амурской области в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера-полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Центр "Воин" был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его основное предназначение - воспитывать молодежь, учить молодых ребят любить и защищать Родину. Соглашение между центром "Воин" и руководством Амурской областью будет подписано завтра", - сказал Трутнев.

Губернатор региона Василий Орлов отметил готовность к открытию филиала в Амурской области уже в 2026 году. Планируется, что он будет работать в помещениях регионального центра ДОСААФ России. Это двухэтажное здание, площадь кабинетов в котором составляет около 500 кв. м. Здесь оборудуют административные и учебные помещения для проведения теоретических и практических занятий, спортивный зал и тир. На прилегающей территории создадут плац и площадку для спортивной подготовки.

Для проведения военно-спортивных мероприятий и игр предполагается использовать региональный центр "Авангард", где уже есть плоскостные сооружения, палаточный городок, скалодром, веревочный парк. До 2030 года планируется строительство жилых модульных зданий, пищеблока, крытого спортивного комплекса, культурно-досугового корпуса, котельной, медпункта.

"Открытие филиала центра "Воин" в Амурской области станет важным шагом в развитии системы патриотического воспитания молодежи. Мы объединяем ресурсы и создаем площадку, где молодежь сможет осваивать навыки, необходимые для защиты Родины, и развивать физическую выносливость. Уверен: благовещенский филиал станет точкой притяжения для молодых людей, заинтересованных в военно-спортивной подготовке и всестороннем развитии, которые не только будут знать историю своей страны, но и будут готовы ее защищать в случае необходимости", - сказал Орлов.

Орлов отметил, что на площадке, где раньше размещалось Благовещенское танковое училище, создан центр "Авангард", выполняющий задачи по патриотическому воспитанию. По его мнению, возможно будет объединить два центра. "Разработана проектная документация на строительство образовательного корпуса и двух корпусов по 150 мест, чтобы в них постоянно проживали обучающиеся. У нас сформирована команда. За 2025 год 30 тыс. человек прошли через центр "Авангард", в том числе 10 тыс. в летние смены. При участии специалистов центра "Воин" мы сможем выше поднять планку знаний", - добавил губернатор.