В парках Москвы зимой будут работать 28 катков

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 20 катков с искусственным покрытием заработали в столичных парках, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

"Горожан и туристов ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Красная Пресня". Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Начали принимать гостей и три флагманские площадки - в музее-заповеднике "Коломенское", "Сокольниках" и у арки главного входа Парка Горького. Всего зимой в парках столицы будут работать 28 катков - еще 11 ледовых площадок с натуральным льдом запустят при установлении минусовой температуры.

Уточняется, что пространство в "Коломенском", расположившееся вдоль набережной Москвы-реки, стало одним из самых больших в этом сезоне, площадь превышает 13 тыс. кв. м. Добраться до места от одноименной станции метро можно на небольшом бесплатном новогоднем поезде. А в центре катка у арки главного входа в Парк Горького - празднично украшенная ель. В выходные в размещенной рядом "Медиарубке" организуют выступления молодых исполнителей.

Площадку "Лед" в "Сокольниках", площадью свыше 5 тыс. кв. м, обновили в рамках комплексного благоустройства парка, здесь могут одновременно кататься до 500 человек. В "Сокольниках" также обустроят четыре пространства с естественным покрытием. Другие такие катки появятся, в частности, в Измайловском и Воронцовском парках.