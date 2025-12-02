В Тюменской области заключили все концессии по развитию инфраструктуры ЖКХ

Срок соглашений составляет 49 лет

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области заключили все 16 концессий с организацией "Тюмень водоканал" по развитию и обслуживанию систем ЖКХ до 2040 года. Как следует из соглашения, в развитие сетей водоснабжения инвестируют более 54 млрд рублей, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Ранее Тюменская областная дума поддержала переход на концессионную модель в 16 муниципальных округах региона, заключить соглашения планировалось до конца 2025 года.

"Более 54 млрд рублей будет инвестировано в развитие коммунальной инфраструктуры Тюменской области до 2040 года. <...> Накануне подписано концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения Ялуторовска. Это 16-я концессия, заключенная в 2025 году", - говорится в сообщении.

За 15 лет "Тюмень водоканал" построит и реконструирует более 1 тыс. коммунальных объектов, в том числе 378 км сетей водоснабжения и 118 км сетей водоотведения. Кроме того, в 70 малых населенных пунктах установят водоочистные станции. По словам директора областного департамента ЖКХ Семена Тегенцева, только на работы в Ялуторовске, где реконструируют и построят два водозабора, очистные станции и 23 км сети водоснабжения, потратят более 4 млрд рублей.

Уточняется, что срок концессионных соглашений составляет 49 лет. После выполнения 15-летних работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения, к которым "Тюмень водоканал" приступит 1 января 2026 года, организации в течение оставшихся лет предстоит обслуживать оборудование и следить за его корректной работой.