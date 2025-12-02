ТАСС: медики на Сахалине осмотрят снятый с китайского сухогруза экипаж

Также будут проверены документы, визы, вопрос с дальнейшим нахождением в стране будет решаться отдельно

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Гражданам Китая с судна An Yang 2, которое село на мель рядом с городом Невельском Сахалинской области в феврале этого года, помогут с временным размещением, их осмотрят медики. Об этом ТАСС сообщили в органах власти.

На борту судна с зимы прошлого года оставались 14 человек. Они следили за его функционированием. Накануне стало известно, что на An Yang 2 произошла авария в энергосистеме, там прекратилась выработка электричества. По информации областного правительства, техническое решение для подачи электричества на судно было найдено, но китайский экипаж по международному каналу связи подал сигнал бедствия, капитан приказал покинуть судно. Была развернута операция по спасению иностранного экипажа, однако подойти к судну мешал шторм. Эвакуацию начали во второй половине дня во вторник.

"Им помогут с размещением, экипаж будет осмотрен медиками. Будут проверены документы, визы, вопрос с дальнейшим нахождением в стране будет решаться отдельно", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области, спасатели сахалинского филиала Морской спасательной службы доставили на берег 8 из 14 человек. Операция по снятию экипажа с судна продолжается. Используются надувные плоты.

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но получил пробоину, судно находится в 200 м от берега, в двух километрах южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая специалисты завершили операцию по откачке топлива с судна. Нефтепродукты были перевезены на специализированный склад на ответственное хранение. В октябре сообщалось о том, что судно готовят к снятию с мели. Тянуть его должен был собственник - китайская компания-судовладелец, однако работы не были выполнены. По этому вопросу идут переговоры.

Изначально на борту находились 20 человек, нескольких весной отправили на родину.