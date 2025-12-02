Главную новогоднюю елку России украсят к 25 декабря

После праздников ее отправят на переработку

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России, которая прибудет в Кремль из Рузского муниципального округа Московской области поздно вечером 10 декабря, будет установлена на Соборной площади и украшена к 25 декабря. После праздников дерево, как и в прошлые годы, отправится на переработку.

"Работы по установке и украшению ели будут завершены до начала проведения традиционных новогодних утренников в Государственном Кремлевском Дворце, которые начнутся 25 декабря", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ.

В пресс-службе заверили, что "с окончанием новогодних праздников история главной елки страны не закончится - она отправится на переработку, а семена из ее шишек будут посажены по всей стране". В прошлые годы из древесины делали клюшки для детских хоккейных команд, скворечники, кормушки для птиц, различные сувениры.

C 2007 года главную новогоднюю ель России страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В этом году специальная комиссия из 24 "кандидатов" выбрала вековое дерево высотой 26 метров. 8 декабря его планируется спилить, еще два дня займет упаковка и погрузка на автопоезд.

"Планируется, что ель будет доставлена в Кремль поздно вечером 10 декабря, для проезда автопоезда будут открыты Спасские ворота", - уточнили в Управделами.