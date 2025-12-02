В Геленджике нашли авиабомбу ФАБ-50 и мину времен ВОВ

Сотрудники ОМОН "Шторм-Юг" уничтожили их с соблюдением мер безопасности

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Авиабомбу ФАБ-50 и мину калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны нашли рабочие на улице в Геленджике, снаряд уничтожен, сообщили журналистам в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Опасные предметы были найдены рабочими на улицах Туристической и Почтовой. Прибывшие на место специалисты Росгвардии установили, что это авиабомба ФАБ-50 и мина калибра 50 мм , - говорится в сообщении.

Уточняется, что боеприпасы вывезли в карьер, сотрудники ОМОН "Шторм-Юг" уничтожили их с соблюдением мер безопасности.