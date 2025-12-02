Итоговое сочинение 3 декабря напишут около 679 тыс. российских выпускников

Для учеников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к ГИА, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Итоговое сочинение в основной срок 3 декабря напишут порядка 679 тыс. выпускников. Также в 2025 году 7,5 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью напишут итоговое изложение, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В 2025 году порядка 679 тыс. участников напишут итоговое сочинение в основной срок 3 декабря. Для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Написать итоговое сочинение по своему желанию могут также выпускники прошлых лет для предоставления его результатов в вуз. В этом году такое желание изъявили 86 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе писать итоговое изложение. В этом году итоговое изложение напишут около 7,5 тыс. одиннадцатиклассников.

Сочинение или изложение оценивается по системе "зачет" или "незачет". Обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или изложение, не завершившие его написание по уважительным причинам, а также удаленные с итогового сочинения или изложения за нарушение установленных требований (за исключением лиц, принимающих участие в итоговом сочинении по своему желанию), смогут принять повторное участие в сочинении в дополнительные сроки - 4 февраля и 8 апреля 2026 года.