В Подмосковье напомнили о возможном лишении свободы за жестокое обращение с животными

По статье 245 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лицам, жестоко обращающимся с животными, грозит крупный штраф, а также наказание в виде обязательных работ или даже лишения свободы. Об этом напомнил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в мусорном контейнере в Люберцах была обнаружена собака породы корги.

"Правовую оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы. С точки зрения законодательства за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность. По статье 245 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев. Также возможно наказание в виде обязательных работ и вплоть до лишения свободы. Такая статья применяется, если был нанесен вред жизни и здоровью животного", - рассказал Керселян.

Также он добавил, что по вышеупомянутой статье за деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в интернете, а также в отношении нескольких животных, предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет. Также нарушителю грозят исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Если правоохранителями не будет применена статья 245 УК РФ, то, в случае установления личности того, кто это совершил, возможно применить статью 8.52 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей для граждан и вплоть до 100 тысяч рублей для юридических лиц", - дополнил депутат.