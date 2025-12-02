В больницы Подмосковья поставили почти 40 единиц ЛОР-оборудования

Оборудование предназначено для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 40 единиц современного ЛОР-оборудования закупили для медицинских учреждений Московской области с начала текущего года. На эти цели было направлено почти 150 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Современное ЛОР-оборудование применяется для проведения различных процедур, включая диагностику, хирургическое вмешательство. С начала года мы поставили в наши стационары и поликлиники 39 единиц такой медтехники. На закупку аппаратов было направлено более 146 млн рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что новое оборудование предназначено для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. Это ЛОР-комбайны, ларингоскопы, системы эндоскопической визуализации, оториноларингологические установки и другая медицинская техника.

Уточняется, что оборудование поступило в 12 медицинских организаций, в том числе в Химкинскую, Видновскую, Реутовскую, Пушкинскую, Подольскую и другие больницы, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Медтехника закуплена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".