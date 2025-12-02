В Адыгее напавшего на журналистов приговорили к колонии-поселению

МАЙКОП, 2 декабря. /ТАСС/. Майкопский городской суд во вторник признал виновным Мурата Аджигириева в нападении на журналистов ГТРК "Адыгея" в здании суда и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

"Майкопский городской суд признал Аджигириева М. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения), и назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 50 000 рублей", - говорится в сообщении.

В марте Аджигириев проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД МВД по Адыгее об остановке автомобиля, при задержании оскорбил полицейского. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей, прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию. Перед ее рассмотрением в зале Верховного суда региона Аджигириев высказал угрозы в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея", ударил видеооператора по лицу и скрылся.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что обвиняемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.