Адвокаты P.Diddy потребовали от Netflix не выпускать фильм о рэпере

Защита рэпера считает, что в ленте использованы "украденные кадры, распространение которых не было разрешено"

P.Diddy (Шон Комбс) © Mark Von Holden/ Invision/ AP

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Адвокаты рэпера P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) направили стриминговому сервису для просмотра фильмов и сериалов Netflix уведомление с требованием не выпускать документальный фильм "Шон Комбс: Расплата". Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно утверждениям команды рэпера, в ленте, снятой давним недоброжелателем Комбса - рэпером и актером 50 Cent Кертисом Джексоном, использованы "украденные кадры, распространение которых не было разрешено". В заявлении отмечается, что Netflix и его глава Тед Сарандос знали, что Комбс "собирал отснятый материал с 19 лет, чтобы рассказать собственную историю по-своему". По мнению представителей P.Diddy, "присвоение этой работы Netflix в корне несправедливо и незаконно".

Кадры, на которые ссылается команда Комбса, показаны в официальном трейлере Netflix к проекту. "Нам нужно найти кого-то, кто работал с нами в самых грязных сферах, - говорит рэпер в видеоролике. - Мы проигрываем". Как заявил телеканалу представитель P.Diddy Джуда Энгельмайер, ни Комбс, отбывающий 4-летний тюремный срок, ни его команда пока не видели фильм полностью.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера более чем к 4 годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением - вымогательстве и торговле людьми.